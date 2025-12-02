पथरिया जाट में शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में विवाद, चार आरोपियों पर मामला दर्ज

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पथरिया जाट में बीती रात आई बारात में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। ूाजिसके बाद सोमवार को दोनों पक्ष सिविल लाइन थाने में एफआइआर दर्ज कराने पहुंचे। दरअसल रविवार रात थाना क्षेत्र के पथरिया जाट के माता मुहल्ला में विदिशा के नटेरन से बारात आई थी। बारात में नाचते समय बारातियाें से मोहल्ले के युवकों की कहासुनी हो गई। जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ। मुहल्ले के लोगों और बाराती पक्ष से आए दुल्हें के चचेरे भाई के बीच मामूली कहासुनी हुई। बीचबचाव करने आए पथरिया जाट के ही दूल्हें के रिश्तेदार निलेश सूर्यवंशी के साथ भी मारपीट हुई।लोगों की समझाइश के बाद रात में ही मामला शांत हो गया था। जिसके बाद विवाह की रस्मे हुई। सोमवार को दोनों पक्ष सिविल लाइन थाने में एक-दूसरे की एफआइआर कराने पहुंचे। निलेश सूर्यवंशी का कहना है कि बारात के दौरान मोहल्ले के सतीश सूर्यवंशी और उसके साथियोंं ने बारातियों के साथ मारपीट की बीचबचाव करने पहुंचा तो मेरे साथ भी मारपीट की गई।

इधर दूसरे पक्ष का आरोप है कि रात में विवाद शांत हो गया था। सोमवार सुबह करीब 11.30 बजे फिर विवाद हुआ। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। कमलेश सूर्यवंशी ने बताया कि रविवार रात मोहल्ले में आई बारात के दौरान झगड़ा हुआ था। जिसको लेकर सोमवार नीलेश सूर्यवंशी और बाबू सूर्यवंशी घर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। घटना के समय पर वह दुकान पर थे, बेटी का फोन आने पर कमलेश सूर्यवंशी अपने भतीजे सतीश सूर्यवंशी के साथ घर पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें गालियां दीं और विवाद बढ़ गया। इसी दौरान मुन्ना सूर्यवंशी और नत्थू सूर्यवंशी भी पहुंच गए और लात घूंसों व डंडों से मारपीट की। मारपीट में गर्दन और अंगूठे में चोटें आईं। जबकि सतीश के बाएं हाथ और नेहा के पेट में चोट लगी। मौके पर मौजूद सौरभ सूर्यवंशी और गीताबाई सूर्यवंशी ने बीच बचाव किया।

रिपोर्ट पर पुलिस ने नीलेश, बाबू, मुन्ना और नत्थू सूर्यवंशी के खिलाफ मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।