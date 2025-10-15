ट्रेन में खाने को लेकर विवाद, मामला दर्ज

संपर्क क्रांति ट्रेन में खाना को लेकर अटेंडर और वेंडर में बहस हो गई। देखते ही देखते बहस इतनी ज्यादा बढ़ी की दोनों में मारपीट शुरु हो गई। संपर्क क्रांति ट्रेन में रेल मंडल के वेंडर विनय सिकरवार ने आरोप लगाया कि जब अटेंडर से खाना मांगा तो वह अभद्र व्यवहार करने लगा और शराब पी कर मारपीट की। यह मामला सागर और मकरोनिया स्टेशन के बीच का है। घटना की जानकारी लगते ही जीआरपी पुलिस ने ट्रेन के सागर स्टेशन आते ही दोनों को थाने लाया गया जिसके बाद मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की।
