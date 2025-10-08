शहर में कुत्तों का आतंक, लोगों को कर रहे घायल, नपा नहीं कर रही पकडऩे की कार्रवाई

बीना. शहर में दिनों-दिन आवारा कुत्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन नगर पालिका द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों द्वारा इस संबंध में कई शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन इसका असर कुछ नहीं हुआ है।

शहर में आवारा कुत्ते हर दिन किसी न किसी व्यक्ति को काट कर घायल कर रहे हैं। कुछ लोग सिविल अस्पताल पहुंचकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो कुछ निजी क्लीनिकों पर पहुंचकर इलाज कर रहे हैं। कुत्तों से परेशान लोग सीएम हेल्पलाइन से लेकर नपा अधिकारियों तक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हो पाई है और मुुख्य मार्ग सहित वार्डों के अंदर कुत्तों के झुंड घूम रहे हैं। लोगों की शिकायत के बाद एक या दो कुत्तों को पकडऩे की कार्रवाई नगर पालिका करती हैं और इसके बाद कार्रवाई रोक दी जाती है। साथ ही नगर पालिका के पास कोई संसाधन नहीं हैं और जब कर्मचारी कुत्ता पकड़ते हैं, तो कई बार वह भी घायल हो जाते हैं।