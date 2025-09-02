दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की डीपीआर तैयार, शासन से सिर्फ स्वीकृति की देरी

सागर. दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर एक अच्छी खबर है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की डीपीआर एमपीआइडीसी (मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन) के द्वारा तैयार करा ली गई है। डीपीआर को स्वीकृति के लिए अब राज्य शासन के लिए भेजा गया है। डीपीआर के स्वीकृत होते ही सागर में चिन्हित की गई जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। सागर जिला प्रशासन ने गढ़पहरा रैयतवारी के पास करीब 26.63 हेक्टेयर जमीन दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आरक्षित की है। यहां पर मप्र औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेगा।