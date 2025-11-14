डॉ. हरिसिंह गौर विवि में 37 विभाग, 614 छात्र-छात्राएं कर रहे इस वर्ष शोध, 3681 दाखिले हुए

सागर . डॉ. हरिसिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ इसे कैंब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह बनाने का सपना देखा गया था। विश्वविद्यालय इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने इसकी स्थापना के समय से ही ऐसे विषय शामिल व शुरू किए, जो देश के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में या तो थे ही नहीं, या फिर कहीं पर थे, तो ऐसे सिर्फ चुनिंदा संस्थानों थे। अपराधशास्त्र, एप्लाइड जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, गणित, जूलॉजी, बॉटनी जैसे विभाग उन्होंने इसकी स्थापना के साथ ही शुरू कर दिए थे। इतना ही नहीं कला संकाय के इतिहास, अर्थशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाज विज्ञान सहित 17 पाठ्यक्रम उन्होंने स्थापना के समय ही शुरू कर दिए थे। वह देश-दुनिया में सबकुछ देख चुके थे। इसका नतीजा यह है कि डॉ. हरिसिंह गौर विवि में 37 विभाग संचालित हो रहे हैं। इस वर्ष इन विभागों में शोधार्थी विद्यार्थियों की संख्या 614 है।