ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की मौत

सौरई गांव के पास गुरुवार को ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटने से चालक की मौत हो गई। श्रीराम पिता रघुवीर सिंह राजपूत अपने एक साथी के ट्रैक्टर से जा रहा था। तभी सौरई बायपास पर ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। रिवर्स होकर ट्रैक्टर सड़क से नीचे जाकर पलट गया। साथ में बैठा व्यक्ति तुरंत ट्रैक्टर से कूद गया लेकिन चालक श्रीराम ट्रैक्टर को संभालने की कोशिश करता रहा। लेकिन ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। चालक उसके नीचे दब गया, जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर में आग लग गई थी जिससे चालक गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम को भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है।