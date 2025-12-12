आर्मी के जवानों को टक्कर मारकर फरार हो गया वाहन चालक, दो घायल

पुलिस ने बताया कि सागर महार रेजिमेंट में पदस्थ आर्मीमैन दोपहर दो बजे आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए काम से जा रहे थे। नायब सूबेदार अम्मीलाल और नायक मंतोष कुमार सदर बाजार से गुजर रहे थे, तभी संकट मोचन मंदिर के पास काले रंग की कार एमपी 09 सीइ 8521 ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद एसयूवी चालक ने दोनों सैनिकों को करीब 50 फीट तक घसीटते हुए ले गया, जिसके चलते दोनों ही सैनिकों को गंभीर चोटें आईं हैं।