अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी: नदी में तैरता मिला था शव, साइकिल के विवाद पर की थी युवक की हत्या

बीना. पुलिस ने नदी में बहते हुए मिले एक अज्ञात शव के मामले में खुलासा किया है। यह शव हत्या कर एक आरोपी ने नदी में फेंका था। पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या युवक के दोस्त ने साइकिल के विवाद को लेकर की थी।

थाना प्रभारी अनूप यादव ने बताया कि 24 जुलाई को एक युवक ने सूचना दी थी कि नौगांव के पास एक व्यक्ति का शव गनेशा नदी में बहकर आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बाहर निकालवाया, जिसका चेहरा खराब गया था, जिससे शिनाख्त नहीं हो सकी थी और शव दफना दिया था। इसके बाद ऊधम पिता हरिशंकर यादव (55) निवासी वीरसावरकर वार्ड ने बेटा देवेन्द्र यादव के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मृतक के कपड़ों से परिजनों ने युवक की शिनाख्त की थी और बताया था कि देवेन्द्र के लिए कमलेश पिता कैलाश सेन निवासी दौलतपुर नौकरी दिलाने के नाम पर लेकर गया था और उसके पीथमपुर में होने की बात कही थी, लेकिन तलाश करने पर कोई पता नहीं चला। कमलेश का नाम सामने आते ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी, जो मोबाइल बंद करके भाग गया था। पुलिस ने उसकी तलाश कर गिरफ्तार किया, तो उसने हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी को लेकर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली। कार्रवाई में थाना प्रभारी सहित एसआइ लखन राज, आरके जोरम, निशांत भगत, मनोज राय, एएसआइ शिखरचंद, प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह, गजेन्द्र मिश्रा, यूनिस खान, सुनील सिंह, आरक्षक युधिष्ठिर, दिनेश राय, जितेन्द्र चंद्रवंशी, प्रेमजीत, भूपेन्द्र, प्रदीप गोयल, गोपाल सिंह, आरक्षक चालक दीपसिंह भदौरिया की अहम भूमिका रही।