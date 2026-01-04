शीतलहर का असर : भगवान को पहनाए ऊनी वस्त्र, रात में उड़ाई जा रही रजाई, शयन कराने से पहले केशर के दूध का लग रहा भोग

तेज सर्दी में भगवान को ऊनी वस्त्र धारण कराए गए और भोग की थाली में गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थ और पेय अर्पित किए जा रहे हैं। रात में शयन के पहले केशर वाले दूध का भोग लगाया जा रहा है।

शहर में शनिवार को सुबह से कोहरा रहा। कडक़ड़ाती सर्दी का दौर शुरू होते ही मंदिरों में भी भगवान की दिनचर्या में बदलाव आ गया है। बाजार में भी ठाकुरजी व राधारानी सहित अन्य देवी-देवताओं के ऊनी कपड़े बाजार में उपलब्ध हैं। बड़ा बाजार स्थित अटल बिहारी मंदिर देव द्वारकाधीश मंदिर, देव राघव मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर, व धनेश्वर मंदिर सहित सभी मंदिरों में भगवान को शीतलहर से बचाने तरह-तरह के उपाय किए जा रहे हैं।