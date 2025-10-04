रावण दहन के मंच पर भी दिखी बैर-बुराई; अपने अपमान से आहत महापौर नही आईं

नगर निगम और कार्यक्रमों में महापौर संगीता तिवारी के अपमान के मामले में अब कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है। कांग्रेस जिला शहर अध्यक्ष महेश जाटव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं का अपमान करती रही है। महापौर शहर की प्रथम नागरिक हैं, किसी भी कार्यक्रम व आयोजन में उनका पहला अधिकार है लेकिन उनकी जगह भाजपा के अन्य नेता व पदाधिकारी को प्राथमिकता देकर उनका अपमान किया जा रहा है। महापौर के अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी भी तरह से उनका अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए। महिला का सम्मान इस देश की संस्कृति में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। अगर महापौर का लगातार अपमान हो रहा है, तो महापौर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर अन्य दलों में या सोशल वर्कर के रूप में कार्य कर सकती हैं। निगमायुक्त राजकुमार खत्री तो केवल एक मोहरा हैं। उनके पीछे बड़े नेता हैं, जो लगातार महापौर को प्रताडि़त और लज्जित करने का कार्य कर रहे हैं। सागर में ऐसी परिपाटी पहले कभी नहीं देखी गई।