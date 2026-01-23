23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

जमीन विवाद को लेकर परिवार के ही लोग आपस में भिड़े, दोनों पक्षों से आठ लोग घायल, दो रेफर

बीना. ग्वाल टोली सुभाष वार्ड में जमीन विवाद को लेकर परिवार के ही लोग आपस में भिड़ गए, जिनमें दोनों पक्षों से आठ लोग घायल हो गए, घटना में गंभीर रूप से घायल दो लोगों को सागर रेफर किया गया है।जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 9.30 बजे सुभाष वार्ड में पुस्तैनी जमीन को लेकर [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Jan 23, 2026

Family members clashed over a land dispute, injuring eight people from both sides, with two referred.

घायल को रेफर करते हुए

बीना. ग्वाल टोली सुभाष वार्ड में जमीन विवाद को लेकर परिवार के ही लोग आपस में भिड़ गए, जिनमें दोनों पक्षों से आठ लोग घायल हो गए, घटना में गंभीर रूप से घायल दो लोगों को सागर रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 9.30 बजे सुभाष वार्ड में पुस्तैनी जमीन को लेकर परिवार के लोग ही आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष से बलदेवप्रसाद पिता हरीश यादव (75), भारत पिता बलदेव यादव (40), नरेन्द्र पिता बलदेवप्रसाद (35) निवासी सुभाष वार्ड घायल हो गए। इसमें बलदेवप्रसाद के लिए ज्यादा चोटें आई हैं। वहीं, दूसरे पक्ष से कपिल पिता महेश यादव (33), महेश पिता रामप्रसाद यादव (65), संजय पिता महेश यादव (31), गौरव पिता राजाराम (26), अरुण पिता महेश यादव (35) निवासी सुभाष वार्ड घटना में घायल हो गए, इसमें भी कपिल के लिए ज्यादा चोटें आई हैं। घटना की जानकारी लगते ही डायल 112 में ड्यूटी पर मौजूद आरक्षक भूपेन्द्र परिहार मौके पर पहुंचे और ज्यादा गंभीर घायलों को लेकर तत्काल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद थाने से एसआइ धनेन्द्र यादव स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / जमीन विवाद को लेकर परिवार के ही लोग आपस में भिड़े, दोनों पक्षों से आठ लोग घायल, दो रेफर

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हिन्दू सम्मेलन का हुआ आयोजन, ग्राम में निकाली कलश यात्रा, भारत माता की आरती हुई

Hindu conference was organised, Kalash Yatra was taken out in the village, Aarti of Mother India was performed.
सागर

बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए नौ केन्द्र, 4363 परीक्षार्थी होंगे शामिल

Nine centres have been set up for the board examination, 4363 candidates will appear.
सागर

स्वच्छ सर्वेक्षण: शहर में गीला, सूखा कचरा नहीं किया जा रहा अलग, कैसे सुधरेगी रैंकिंग

Swachh Survey: Wet and dry waste not being separated in the city, how will the ranking improve?
सागर

खुशखबरी… अब घर बैठे बनेगा ये जीवन प्रमाण पत्र, बैंक-दफ्तर के चक्कर खत्म!

mp news postman will make digital life certificate at doorstep epfo pensioners
सागर

भगवान की भक्ति से वंचित रहते हैं : राजेंद्र कृष्ण शास्त्री

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.