सीतानगर क्षेत्र के किसानों को रबी फसलों की पांच सिंचाई के लिए मिलेगा डेम से पानी

जिला जल उपयोगिता की बैठक में लिया निर्णय दमोह में खेती का समय आ रहा है हमारे जिले में स्टॉप डेम, कैनाल, तालाब और जो डेम हैं उनमें सिचाई की व्यवस्थाएं नदियों पर जो 60 स्टाप डेम हैं उसकी योजना के संबंध में यह तय हुआ कि अक्टूबर के अंत-अंत तक सारे स्टॉप डेम बंद [&hellip;]

सागर

image

Hamid Khan

Oct 18, 2025

जिला जल उपयोगिता की बैठक में लिया निर्णय

जिला जल उपयोगिता की बैठक में लिया निर्णय

जिला जल उपयोगिता की बैठक में लिया निर्णय

दमोह में खेती का समय आ रहा है हमारे जिले में स्टॉप डेम, कैनाल, तालाब और जो डेम हैं उनमें सिचाई की व्यवस्थाएं नदियों पर जो 60 स्टाप डेम हैं उसकी योजना के संबंध में यह तय हुआ कि अक्टूबर के अंत-अंत तक सारे स्टॉप डेम बंद कर दिए जाएंगे, जिससे कि पानी का भराव ठीक से होगा। अभी करीब 8 से 10 बंद भी हो गए जिनमें काफी जल भराव हो चुका है और फ्लो भी आ रहा है। इस आशय के विचार राज्यमंत्री लखन ने जिला जल उपयोगिता के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान व्यक्त किये। बैठक में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

पशुपालन राज्यमंत्री लखन पटैल ने कहा खासतौर से सीता नगर से सिचाई परियोजना से पानी छोडऩा है, क्योंकि अभी दूसरी परियोजनाओं में तो पानी शुरू नहीं हुआ, लेकिन सीतानगर में शुरू हो गया तो उसको किस तरीके से व्यवस्थित छोडऩा और किसानों को अवेयर करना कि जिससे वह नोजल से पानी दें, क्योंकि अगर ओपन फ्लो एरिगेशन से पानी देगे तो पानी का भी नुकसान होगा और रकबे की कम सिचाई हो पाएगी।

उन्होंने कहा सीतानगर से 25 अक्टूबर के बाद जो सिचाई होने वाली है उस पर सर्वे किया जाये किस गॉव में कब तक पानी की आवश्यकता है, 25 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में लगभग सभी जगह पानी मिलने लगेगा।

18 Oct 2025 02:44 am

