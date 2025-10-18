सीतानगर क्षेत्र के किसानों को रबी फसलों की पांच सिंचाई के लिए मिलेगा डेम से पानी

दमोह में खेती का समय आ रहा है हमारे जिले में स्टॉप डेम, कैनाल, तालाब और जो डेम हैं उनमें सिचाई की व्यवस्थाएं नदियों पर जो 60 स्टाप डेम हैं उसकी योजना के संबंध में यह तय हुआ कि अक्टूबर के अंत-अंत तक सारे स्टॉप डेम बंद कर दिए जाएंगे, जिससे कि पानी का भराव ठीक से होगा। अभी करीब 8 से 10 बंद भी हो गए जिनमें काफी जल भराव हो चुका है और फ्लो भी आ रहा है। इस आशय के विचार राज्यमंत्री लखन ने जिला जल उपयोगिता के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान व्यक्त किये। बैठक में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।