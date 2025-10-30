किसानों ने किया टोकन छीनने का प्रयास, खाद वितरण करना पड़ा बंद

पुलिस ने किसानों को कतार में कराया खड़ा
बीना. डीएपी खाद के बाद अब यूरिया खाद के लिए भी किसानों की भीड़ गोदामों पर लगने लगी हैं। बुधवार को कृषि मंडी परिसर स्थित इफको गोदाम पर बड़ी संख्या में किसान यूरिया खाद लेने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने टोकन पर्ची छीनने का प्रयास किया, तो वितरण बंद करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने व्यवस्था संभाली।
इफको में करीब साठ टन यूरिया खाद आया है और बुधवार की सुबह बड़ी संख्या में किसान खाद लेने पहुंचे थे। टोकन वितरण के दौरान किसान कतार में खड़े न होकर एक साथ पहुंच गए और टोकन छीनने का प्रयास किया। इसके बाद कर्मचारियों ने गोदाम बंद कर दी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को कतार में खड़े कर रजिस्टर पर नाम लिखकर खाद का वितरण कराया। खाद लेने पहुंचे रेता मुहांसा के किसान सूरज सिंह ने बताया कि सुबह खाद लेने आ गए थे, लेकिन टोकन मिलने के पहले ही गोदाम बंद कर दी गई और घंटों इंतजार करना पड़ता है।
पर्याप्त है यूरिया खाद
कृषि विभाग के कर्मचारी सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि यूरिया खाद की कमी नहीं। बिहरना गोदाम में भी बड़ी मात्रा में खाद आ चुका है, लेकिन किसानों द्वारा व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है। बुधवार को टोकन वितरण के दौरान किसान एक साथ टूट पड़े थे, जिससे वितरण रोकना पड़ा था।
बारिश के कारण बढ़ी मांग
बारिश के कारण किसान गेहूं की बोवनी शुरू करेंगे, जिससे यूरिया की मांग बढ़ गई है और किसानों को डर है कि कहीं यूरिया की भी किल्लत न हो जाए, इसलिए जल्द से जल्द खाद लेना चाह रहे हैं। क्योंकि डीएपी की एक-एक बोरी के लिए किसानों को मशक्कत करनी पड़ी है।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग