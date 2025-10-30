किसानों ने किया टोकन छीनने का प्रयास, खाद वितरण करना पड़ा बंद

बीना. डीएपी खाद के बाद अब यूरिया खाद के लिए भी किसानों की भीड़ गोदामों पर लगने लगी हैं। बुधवार को कृषि मंडी परिसर स्थित इफको गोदाम पर बड़ी संख्या में किसान यूरिया खाद लेने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने टोकन पर्ची छीनने का प्रयास किया, तो वितरण बंद करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने व्यवस्था संभाली।

इफको में करीब साठ टन यूरिया खाद आया है और बुधवार की सुबह बड़ी संख्या में किसान खाद लेने पहुंचे थे। टोकन वितरण के दौरान किसान कतार में खड़े न होकर एक साथ पहुंच गए और टोकन छीनने का प्रयास किया। इसके बाद कर्मचारियों ने गोदाम बंद कर दी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को कतार में खड़े कर रजिस्टर पर नाम लिखकर खाद का वितरण कराया। खाद लेने पहुंचे रेता मुहांसा के किसान सूरज सिंह ने बताया कि सुबह खाद लेने आ गए थे, लेकिन टोकन मिलने के पहले ही गोदाम बंद कर दी गई और घंटों इंतजार करना पड़ता है।