चल समारोह के दौरान पत्थर फेंकने वाले 4 लोगों पर एफआइआर, देवरी का मामला

दशहरा चल समारोह के दौरान देवरी के नगर पालिका चौराहे पर पत्थर फेंकने वाले 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है। आरोपियों ने शराब के नशा में रात करीब 10.30 बजे चल समारोह के दौरान रिटायर्ड सैनिक हेमंत चौरसिया और समिति के अन्य सदस्यों से विवाद व गाली गलौज की थी। समिति सदस्यों ने गाली गलौज करने से मना किया तो चारों शराबियों ने सड़क किनारे से पत्थर फेंके थे, जो देवी प्रतिमा के शेर पर लग गए थे। एक पत्थर प्रतिमा पर भी लगा था। शराबियों ने धमकी दी थी कि कोई भी सदस्य रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर देंगे। हेमंत चौरसिया की शिकायत पर पुलिस ने गोलू लोधी टिकरिया, गोपाल राजपूत क्षीर, अंशुल मेहरा बजरंग कॉलोनी, अखिलेश यादव क्षीर के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।