सागर

बगरोही में हुए हत्याकांड के पांच आरोपी गिरफ्तार, वारदात में उपयोग किया गया हथियार जब्त

थाना क्षेत्र के ग्राम बगरोही में हुए हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले ने पुलिस ने ५ आरोपियों को गिऱतार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने हत्या में उपयोग किए हथियार भी जब्त किए है।

सागर

Rizwan ansari

Oct 04, 2025

थाना क्षेत्र के ग्राम बगरोही में हुए हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले ने पुलिस ने ५ आरोपियों को गिऱतार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने हत्या में उपयोग किए हथियार भी जब्त किए है। २९ सिंतबर को फरियादी दीपपाल यादव (18) ने शाहगढ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत म फरियादी ने बताया कि गांव के जगदीश यादव के साथ 10 अन्य लोगों ने उनके परिवार पर कुल्हाडी़ और डंडों से हमला किया। इस हमले में दीपपाल के पिता पप्पू उर्फ परमलाल यादव को कई गंभीर चोटें आई थीं। चोट के कारण उनकी मौत हो गई । शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
एसडीओपी बंडा प्रदीप वाल्मीकि के नेतृत्व में शाहगढ़ पुलिस की चार टीमें गठित की गईं। आरोपियों की तलाश शुरू की गई। शुक्रवार को पुलिस ने 5 आरोपियों सोवत उर्फ खिल्ला यादव, हल्कन यादव, अर्जुन यादव, विनोद यादव और मुन्ना यादव को ग्राम बगरोही से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपराध कबूल किया है। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार कुल्हाडी भी जब्त की गई। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। गिरफ्तारी में थाना प्रभारी संदीप खरे, उपनिरीक्षक मकसूद अली, अरविंद सिंह ठाकुर, सतेंद्र सिंह गुर्जर, सहायक उपनिरीक्षक लोकविजय सिंह, राजेश खरे, रामलाल, प्रधान आरक्षक हरिराम, खूबसिंह, राजेंद्र कुमार, संतोष कुमार, आरक्षक दिनेश साहू, सुरेंद्र लोधी, लखन पटैल, दुर्गेश पटैल, जगदीश असाटी, अभिषेक, बॉबी, अरविंद यादव, उमाशंकर, नन्हेलाल और महिला आरक्षक मनीषा का विशेष योगदान रहा।

Published on:

04 Oct 2025 05:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बगरोही में हुए हत्याकांड के पांच आरोपी गिरफ्तार, वारदात में उपयोग किया गया हथियार जब्त

