स्क्रीन देखने या कार्य के दौरान करें 20:20:20 सिद्धांत का पालन, आंखों पर कम होंगे दुष्परिणाम

बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग मोबाइल व टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर 8-10 घंटे गुजार रहे हैं। हर उम्र के लोगों पर स्क्रीन के दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं। वहीं नेत्र सर्जन डॉ. अंजली विरानी पटेल ने बताया कि मोबाइल, टीबी या लैपटॉप-कंप्यूटर स्क्रीन पर कार्य करने वाले यदि स्क्रीन टाइम कम करें और नेत्र चिकित्सा की 20:20:20 सिद्धांत का पालन करें तो आंखों पर इसके दुष्परिणाम कम हो सकते हैं। इस सिद्धांत में हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना चाहिए। स्क्रीन पर काम करते समय बार-बार पलकें झपकना चाहिए ताकि आंखों का तरल न सूखे और ड्राई आई का खतरा न रहे।