होटलों से खाद्य सामग्री के लिए सैंपल, तीन घरेलु सिलेंडर किए जब्त

बीना. एसडीएम के निर्देश पर शुक्रवार की दोपहर राजस्व विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने संयुक्त रूप से होटलों की जांच की। टीम ने खाद्य सामग्री के सैम्पल भी लिए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रीति राय ने बताया कि बड़ी बजरिया स्थित जैन होटल से पनीर, मावा और बूंदी के सैम्पल लिए। सर्वोदय चौराहा स्थित राजहंस होटल से मावा जलेवी, मावा पेड़ा के सैम्पल लिए हैं। साथ ही पेठा के पैकेट दुकान में मिले, जिसपर एक्सपायर डेट नहीं थी, जिसके सैम्पल लिए गए हैं और उसकी बिक्री पर रोक लगाई है। चौराहा स्थित संजय भेजनालय का भी टीम ने निरीक्षण किया, जहां किचन में गंदगी मिली, जिसकी सफाई करने के निर्देश दिए हैं और पनीर के सैंपल लिए गए हैं। साथ ही तीन घरेलु सिलेंडर भी जब्त किए हैं, जिसकी कार्रवाई खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी। टीम ने नटराज, गिरनार, शिमला, अग्रवाल होटल का भी निरीक्षण किया। अग्रवाल होटल की किचन में सफाई न मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नाराजगी जताते हुए सफाई करने के निर्देश दिए हैं। यदि अगली बार निरीक्षण में गंदगी मिली, तो दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी। टीम में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, शहर पटवारी दीपक कुमावत, चंचल चौरसिया, कुलदीप तिवारी आदि शामिल थे।