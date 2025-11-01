पूर्व जनपद अध्यक्ष ने अंडरब्रिज में बैठकर किया प्रदर्शन, कहा जल्द भरे जाएं गड्ढे

बीना. खिमलासा रोड स्थित रेलवे गेट बंद होने के बाद वाहन चालक साईंधाम कॉलोनी को जोडऩे वाले अंडरब्रिज से निकल रहे हैं, लेकिन अंडरब्रिज में बने गड्ढे और वहां बहता गंदा पानी मुसीबत बना हुआ है। इसके बाद में पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर ने शुक्रवार की दोपहर अंडरब्रिज से बह रहे गंदे पानी के बीच बैठकर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान उन्होंने भगवान सेे बीना की स्थिति सुधारने की प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान त्रिलोकीनाथ आ जाओ बीना पर कृपा करो, बीना की जनता पुकार रही है, क्योंकि यहां का सिस्टम बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि कई महीनों से वाहन चालक परेशान हैं, गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं और वाहनों में टूटफूट हो रही है, लेकिन अभी तक न तो यहां रोड बन पाया है न ही नाली। गंदे पानी से लोग निकलने मजबूर हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की गणवेश खराब हो जाती है और मंदिर जाने वाले श्रद्धालु परेशान होते हैं। करीब एक घंटे चले प्रदर्शन के बाद तहसीलदार अंबर पंथी मौके पर पहुंचे और आठ दिन का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म कराया। मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। इस अवसर पर नरेन्द्र ठाकुर सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।