सागर

पूर्व जनपद अध्यक्ष ने अंडरब्रिज में बैठकर किया प्रदर्शन, कहा जल्द भरे जाएं गड्ढे

प्रदर्शन कर कहा हे भगवान! त्रिलोकीनाथ आ जाओ बीना पर कृपा करो, सिस्टम बिगड़ चुका है

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 01, 2025

Former district president protested by sitting in the underbridge, said that the potholes should be filled soon.

पानी में बैठकर प्रदर्शन करते हुए पूर्व जनपद अध्यक्ष

बीना. खिमलासा रोड स्थित रेलवे गेट बंद होने के बाद वाहन चालक साईंधाम कॉलोनी को जोडऩे वाले अंडरब्रिज से निकल रहे हैं, लेकिन अंडरब्रिज में बने गड्ढे और वहां बहता गंदा पानी मुसीबत बना हुआ है। इसके बाद में पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर ने शुक्रवार की दोपहर अंडरब्रिज से बह रहे गंदे पानी के बीच बैठकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान उन्होंने भगवान सेे बीना की स्थिति सुधारने की प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान त्रिलोकीनाथ आ जाओ बीना पर कृपा करो, बीना की जनता पुकार रही है, क्योंकि यहां का सिस्टम बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि कई महीनों से वाहन चालक परेशान हैं, गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं और वाहनों में टूटफूट हो रही है, लेकिन अभी तक न तो यहां रोड बन पाया है न ही नाली। गंदे पानी से लोग निकलने मजबूर हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की गणवेश खराब हो जाती है और मंदिर जाने वाले श्रद्धालु परेशान होते हैं। करीब एक घंटे चले प्रदर्शन के बाद तहसीलदार अंबर पंथी मौके पर पहुंचे और आठ दिन का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म कराया। मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। इस अवसर पर नरेन्द्र ठाकुर सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

लगा रहा जाम
प्रदर्शन के दौरान दोनों तरफ वाहनों की कतार लगी रही, लेकिन जाम में फंसे वाहन चालकों ने भी पूर्व जनपद अध्यक्ष की मांग का समर्थन किया। उनका कहना था कि हर दिन यहां जाम की स्थिति निर्मित होती है और गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं।

रेलवे ट्रैक पार कर निकले विद्यार्थी
इस दौरान वाहन न निकल पाने के कारण स्कूल वाहनों के विद्यार्थियों को रेलवे ट्रैक पार करके जाना पड़ा। जब बच्चे वहां से निकल रहे थे, तभी ट्रेन आ गई थी। यदि यहां थोड़ी सी लापरवाही हो जाती, तो हादसा हो सकता है।

Published on:

01 Nov 2025 11:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / पूर्व जनपद अध्यक्ष ने अंडरब्रिज में बैठकर किया प्रदर्शन, कहा जल्द भरे जाएं गड्ढे

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

