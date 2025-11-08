Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

हॉकी इंडिया के 100 साल पूरे होने पर खेले गए मैत्री मैच, खेल परिसर और जिला हॉकी संघ ने की जीत दर्ज

हॉकी इंडिया के 100 साल पूरे होने पर खेल परिसर में एस्ट्रो टर्फ मैदान में सुबह 8 बजे हॉकी मैच हुए। पहला मैच खेल परिसर और खेलो इंडिया की टीम के बीच हुआ, जिसमें खेल परिसर की टीम ने जीत हासिल की। दूसरा मुकाबला 56 रेजिमेंट सागर और जिला हॉकी संघ के बीच खेला गया। इस मैच में जिला हॉकी संघ ने 5 गोल कर जीत दर्ज की।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 08, 2025

हॉकी इंडिया के 100 साल पूरे होने पर खेल परिसर में एस्ट्रो टर्फ मैदान में सुबह 8 बजे हॉकी मैच हुए। पहला मैच खेल परिसर और खेलो इंडिया की टीम के बीच हुआ, जिसमें खेल परिसर की टीम ने जीत हासिल की। दूसरा मुकाबला 56 रेजिमेंट सागर और जिला हॉकी संघ के बीच खेला गया। इस मैच में जिला हॉकी संघ ने 5 गोल कर जीत दर्ज की। विधायक शैलेंद्र जैन और भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी ने विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरित किए। जिला हॉकी संघ सचिव मकसूद खान ने स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस दौरान शहर के सीनियर हॉकी खिलाड़ी राजीव श्रीवास्तव, अजीम खान, मनीष नेमा, गोपी लाल यादव, उमेश चंद्र मौर्य, नफीस खान, मोहम्मद इरशाद, आलोक श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 04:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / हॉकी इंडिया के 100 साल पूरे होने पर खेले गए मैत्री मैच, खेल परिसर और जिला हॉकी संघ ने की जीत दर्ज

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ठिठुरन के लिए हो जाएं तैयार, तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा

सागर

अंतरराष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिताओं में सागर के खिलाड़ियों ने रचा इतिहास, 27 स्वर्ण पदक जीते

सागर

शांतिनाथ धाम सिरोंजा में विराजेंगे 87 इंच के पद्मासन शांतिनाथ भगवान, वियतनाम पत्थर से बनी प्रतिमा

सागर

फर्जीवाड़ा: 69वीं शालेय प्रतियोगिता के समापन मंच का बैनर बदलकर कर सांसद खेल महोत्सव की औपचारिक शुरूआत

sansad
सागर

रात के अंधेरे में मौत बनकर दौड़ रहे लोडिंग वाहन, सड़क पर चल रहे लोगों की जान पर बना खतरा

Loading vehicles are running like death in the dark of night, endangering the lives of people walking on the road.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.