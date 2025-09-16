स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से होगा शुरू, जिलेभर में लगाए जाएंगे शिविर

Patrika LogoSwitch to English

सागर

अभियान की तैयारियों के लिए सोमवार को कलेक्टर ने ली बैठक सागर. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान 17 सिंतबर से होगा शुरू होगा। जिलेभर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। अभियान की तैयारियों के लिए सोमवार को कलेक्टर संदीप जीआर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की बैठक की। कलेक्टर ने बताया कि अभियान का शुभारंभ 17

सागर

Nitin Sadaphal

Sep 16, 2025

सोमवार को कलेक्टर ने ली बैठक

अभियान की तैयारियों के लिए सोमवार को कलेक्टर ने ली बैठक

सागर. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान 17 सिंतबर से होगा शुरू होगा। जिलेभर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। अभियान की तैयारियों के लिए सोमवार को कलेक्टर संदीप जीआर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की बैठक की। कलेक्टर ने बताया कि अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिले से करेंगे। यह अभियान 2 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में विशेष रूप से सागर जिले में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों व शिशुओं के स्वास्थ व पोषण संबंधी समस्याओं की पहचान कर समय पर उपचार कराना है। मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी, किशोरियों में एनीमिया के प्रति जागरूकता, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग करना भी प्रमुख लक्ष्य है।

सीएमएचओ डॉ. ममता तिमोरी से कहा गया कि अभियान के लिए प्लान तैयार करें। डॉ. ममता तिमोरी ने बताया कि अभियान की शुरुआत जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 17 सितंबर को की जाएगी। इस दौरान सागर जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर व उप स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर आयोजित होंगे। अभियान के दौरान महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर, गर्भवती महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच, मातृ-शिशु देखभाल संबंधी गतिविधियां होंगी।

डॉ. अचला जैन ने मातृ मृत्यु दर को कम करने गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान कर प्राथमिकता पर जांच च फॉलोअप कराने की बात कही। डॉ. जीपी आर्या ने परिवार नियोजन व कल्याण से संबंधित जानकारी साझा की। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. विपिन खटीक ने अभियान के तहत शिशुओं के संपूर्ण टीकाकरण की जानकारी दी।

Published on:

16 Sept 2025 10:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से होगा शुरू, जिलेभर में लगाए जाएंगे शिविर

