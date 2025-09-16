स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से होगा शुरू, जिलेभर में लगाए जाएंगे शिविर

सागर. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान 17 सिंतबर से होगा शुरू होगा। जिलेभर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। अभियान की तैयारियों के लिए सोमवार को कलेक्टर संदीप जीआर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की बैठक की। कलेक्टर ने बताया कि अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिले से करेंगे। यह अभियान 2 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में विशेष रूप से सागर जिले में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों व शिशुओं के स्वास्थ व पोषण संबंधी समस्याओं की पहचान कर समय पर उपचार कराना है। मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी, किशोरियों में एनीमिया के प्रति जागरूकता, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग करना भी प्रमुख लक्ष्य है।