दोपहर में तेज बारिश के बाद उमस ने किया परेशान, 11 सितंबर तक हल्की बारिश की संभावना

शहर में इस बार अब तक बारिश सामान्य से कम हुई है। जून-जुलाई में भले ही अच्छी बारिश हुई हो, लेकिन अगस्त में बारिश काफी कम रही है, वहीं सितंबर में भी पहले सप्ताह में बारिश हुई है, लेकिन फिलहाल बारिश का दौर थम गया है। शहर में सीजन का कोटा 1200 मिमी है, जबकि 1 जून से अब तक 931.8 मिमी बारिश हुई है।

तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक शहर में मंगलवार को सुबह से ही तीखी धूप खिली रही। दोपहर में हल्के बादल भी रहे। उसके बाद बारिश भी हुई, लेकिन फिर तेज धूप निकली। तीखी धूप के चलते अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 31.4 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक 29.6 मिमी बारिश हुई।