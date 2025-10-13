दमोह से सागर कार से लाई जा रही अवैध शराब जब्त, सानौधा पुलिस ने जब्त की 180 लीटर शराब, आरोपी भी गिरफ्तार

दमोह जिले से सागर कार से लाई जा रही अवैध शराब की खेप सानौधा पुलिस ने पकड़ी है। शराब के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा जब्त हुई शराब की मात्रा करीब 180 लीटर है। पुलिस ने शराब सहित कार को भी जब्त कर लिया है और आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सानौधा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर ने बताया कि बीती रात पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद रंग की कार से बड़ी मात्रा में अवैध शराब दमोह से सागर लाई जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरवर गांव के पास चैकिंग लगाई। थोड़ी ही देर में संदिग्ध कार दिखाई देने पर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी वाहन चालक कार की स्पीड बढ़ाकर भागने लगा। पुलिस ने कार का पीछा किया। पीछा करते समय पुलिस के हाथ कार और एक आरोपी लगा, जबकि दूसरा आरोपी भाग गया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना नाम दीपक गोस्वामी 27 वर्ष निवासी सिद्धगुवां थाना बहेरिया का होना बताया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 20 कार्टून मिले। जिनमें से 19 कार्टून में 950 पाव 171 लीटर अंग्रेजी शराब और 1 कार्टून में 50 पाव 9 लीटर देशी शराब पाई गई। कुल 180 लीटर शराब मिली। शराब की कीमत लगभग 119000 रुपए आंकी गई। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शराब की जांच के लिए सैंपल निकाले। आरोपी दीपक गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया जबकि उसके साथी ओंकार अहिरवार निवासी रूसल्ला थाना बहेरिया की तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई में सानौथा थाना से उप निरीक्षक बालाराम छारी, सउनि मुलायम सिंह मरावी, प्रआ. विष्णु प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, आर. जितेंद्र की भूमिका रही।