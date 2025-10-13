Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

दमोह से सागर कार से लाई जा रही अवैध शराब जब्त, सानौधा पुलिस ने जब्त की 180 लीटर शराब, आरोपी भी गिरफ्तार

दमोह जिले से सागर कार से लाई जा रही अवैध शराब की खेप सानौधा पुलिस ने पकड़ी है। शराब के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा जब्त हुई शराब की मात्रा करीब 180 लीटर है। पुलिस ने शराब सहित कार को भी जब्त कर लिया है और आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

2 min read

सागर

image

Rizwan ansari

Oct 13, 2025

दमोह जिले से सागर कार से लाई जा रही अवैध शराब की खेप सानौधा पुलिस ने पकड़ी है। शराब के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा जब्त हुई शराब की मात्रा करीब 180 लीटर है। पुलिस ने शराब सहित कार को भी जब्त कर लिया है और आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सानौधा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर ने बताया कि बीती रात पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद रंग की कार से बड़ी मात्रा में अवैध शराब दमोह से सागर लाई जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरवर गांव के पास चैकिंग लगाई। थोड़ी ही देर में संदिग्ध कार दिखाई देने पर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी वाहन चालक कार की स्पीड बढ़ाकर भागने लगा। पुलिस ने कार का पीछा किया। पीछा करते समय पुलिस के हाथ कार और एक आरोपी लगा, जबकि दूसरा आरोपी भाग गया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना नाम दीपक गोस्वामी 27 वर्ष निवासी सिद्धगुवां थाना बहेरिया का होना बताया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 20 कार्टून मिले। जिनमें से 19 कार्टून में 950 पाव 171 लीटर अंग्रेजी शराब और 1 कार्टून में 50 पाव 9 लीटर देशी शराब पाई गई। कुल 180 लीटर शराब मिली। शराब की कीमत लगभग 119000 रुपए आंकी गई। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शराब की जांच के लिए सैंपल निकाले। आरोपी दीपक गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया जबकि उसके साथी ओंकार अहिरवार निवासी रूसल्ला थाना बहेरिया की तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई में सानौथा थाना से उप निरीक्षक बालाराम छारी, सउनि मुलायम सिंह मरावी, प्रआ. विष्णु प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, आर. जितेंद्र की भूमिका रही।

दमोह में सस्ती और सागर में महंगी है शराब

बीते सप्ताह ही सानौधा पुलिस ने एक दुर्घटनाग्रस्त कार से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की थी। यह शराब भी दमोह से सागर खपाने के लिए भेजी गई थी। दमोह जिले में शराब सागर की तुलना में सस्ती है, लिहाजा दमोह जिले से सागर के लिए शराब की तस्करी लगातार की जा रही है। मुख्य सड़कों के अलावा ग्रामीण सड़कों से भी आरोपी शराब की तस्करी कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 04:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / दमोह से सागर कार से लाई जा रही अवैध शराब जब्त, सानौधा पुलिस ने जब्त की 180 लीटर शराब, आरोपी भी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेस्टोरेंट में चोरी कर सीसीटीवी और डीवीआर तक उखाड़ ले गए बदमाश, कैंट थाना क्षेत्र के भगवानगंज में बीती रात वारदात

सागर

विद्याधर से बन गुुरु विद्यासागर, नमन करने झुके हजारों शीश, शरद पूर्णिमा के अवसर पर तीनबत्ती पर आत्मान्वेषी नाटक का मंचन

सागर

नवविवाहिता की कुएं में मिला शव, ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताडऩा का आरोप

सागर

आ गई डेट… संत रविदास मंदिर का इस दिन होगा भव्य लोकार्पण, 101 करोड़ में बनकर होगा तैयार

sant ravidas temple inauguration construction work sagar mp news
सागर

बच्चों को दिया जा रहा हॉकी का नि:शुल्क प्रशिक्षण, सामग्री भी करा रहे उपलब्ध

Free hockey training is being provided to children, and equipment is also being made available.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.