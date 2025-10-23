कार से अवैध शराब जब्त, चालक गिरफ्तार

बिलहरा पुलिस चौकी क्षेत्र में एक कार से अवैध शराब जब्त हुई है। पुलिस ने करीब 500 पाव शराब जब्त कर आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार से शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने चैकिंग लगाई। बम्हौरी विद्युत सब स्टेशन के पास कार रोकी गई। इस दौरान कार की जांच करने पर 10 कार्टून में 500 पाव देशी शराब मिली। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना नाम समरेंद्र सिंह दांगी निवासी मसवासी बहेरिया बताया। जब्त हुई शराब की कीमत करीब 50 हजार रुपए आंकी गई है। कार चालक के पास शराब का कोई वैध लाइसेंस नहीं पाया गया। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त किया। वहीं गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।