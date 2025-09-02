शासकीय उचित मूल्य दुकान कांचरी, मेहर व खजुरिया गुरू में पाई गईं अनियमितताएं, 25 लाख रुपए वसूलने की कार्रवाई शुरू

सागर. सागर तहसील के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान कांचरी, मेहर और खजुरिया गुरू में अनियमितताएं पाए जाने पर कलेक्टर संदीप जीआर ने प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए लाखों रुपए की वसूली संबंधी बड़ी कार्रवाई की गई। नरयावली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान कांचरी में अनियमितताएं पाए जाने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत संस्था का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया व वसूली राशि 6 लाख 38 हजार रुपए की कार्रवाई शुरू की गई। इसी प्रकार तहसील सागर के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान मेहर में अनियमितताएं पाए जाने से प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए 11 लाख 50 हजार रुपए और शासकीय उचित मूल्य दुकान खजुरिया गुरु में प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए 6 लाख 82 हजार रुपए की राशि वसूल करने की कार्रवाई शुरू की गई है।