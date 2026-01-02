2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

सागर

मिट्टी खोदने से रोका तो सरकारी अधिकारी से किया अभद्र व्यवहार, 3 पर केस दर्ज

मोतीनगर थाना क्षेत्र के रतौना में स्थित पशु प्रजनन केंद्र में पदस्थ लेखापाल ने गुरुवार को गांव के ही तीन लोगों पर अभद्र व्यवहार और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। शिकायत के अनुसार लेखापाल ने शासकीय परिसर से मिट्टी की खुदाई करने के लिए मना किया था।

सागर

Rizwan ansari

Jan 02, 2026

तलाक का नोटिस भेजने पर पति ने पत्नी को गोली मारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मोतीनगर थाना क्षेत्र के रतौना में स्थित पशु प्रजनन केंद्र में पदस्थ लेखापाल ने गुरुवार को गांव के ही तीन लोगों पर अभद्र व्यवहार और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। शिकायत के अनुसार लेखापाल ने शासकीय परिसर से मिट्टी की खुदाई करने के लिए मना किया था। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
फरियादी राजकिशोर दुबे गोकुल ग्राम पशु प्रजनन केंद्र रतौना में पदस्थ है। उन्होंने शिकायत में बताया कि गुरुवार की सुबह गांव के तीन लोग ट्रैक्टर से आए और परिसर में बगैर अनुमति के मिट्टी खोदकर भरकर ले जाने लगे। ऐसा करने पर रोकने पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद तीनों ने गाली-गलौज की इस बीच प्रबंधक डॉ. राकेश गौतम मौके पर आए तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। विवाद की सूचना पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। विवाद होते देख आसपास काम कर रहे मजदूर मौके पर आए और बीचबचाव कर मामला शांत कराया। जिसके बाद घटना की शिकायत मोतीनगर थाने में की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौके पर पहुंचकर जगह देखी और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

Published on:

02 Jan 2026 04:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / मिट्टी खोदने से रोका तो सरकारी अधिकारी से किया अभद्र व्यवहार, 3 पर केस दर्ज

