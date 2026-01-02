भगवान के आशीर्वाद और मौज मस्ती के साथ की नए साल की शुरूआत

मंदिरों में परिवार के साथ पहुंचे लोग, बच्चों ने उठाया झूलों का आंनद
परिवार और दोस्तों के साथ बिताया समय
सागर. हर नया त्योहार और साल लोगों में एक नई उम्मीद और उमंग लेकर आता है। खासतौर पर नया साल वह दिन होता है जब लोग एक सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास के साथ अच्छी शुरूआत करते है, इस उम्मीद के साथ की नया साल जीवन में नया बदलाव लेकर आएगा। लोगों ने नए साल पर परिवार और दोस्तो के साथ मंदिरों में जाकर भगवान के आशीर्वाद के साथ की शुरुआत की।
नए साल के दिन शहर के सभी मंदिरों में लोगों की भीड़ लगी रही। बामोरा स्थित रूद्राक्ष धाम, बहेरिया में बड़ेशकंर जी,धर्मश्री स्थित बालाजी मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, दादा दरबार, परेड मंंदिर व बडे बाजार के बिहारी जी मंदिर सहित शहर के प्रत्येक मंदिरों में लोगों ने पूजा पाठ कर आशीर्वाद लेकर साल की शुभ शुरूआत की।
लोग परिवार के साथ पहुंचे मंदिरों में लगें झूलों और पार्कों में बच्चों ने मौज मस्ती की। युवा दोस्तों के साथ घूमने निकले। अधिकतर युवा दोस्तों के साथ शहर से दूर धार्मिक स्थलों पर गए। जिसमें गढपहरा हनुमान मंदिर, खेजरा धाम मंदिर, ठाकुर बाबा मंदिर और ज्वाला देवी मंदिर प्रमुख रहे। धर्मश्री स्थित बालाजी मंदिर में सुबह से ही सुंदरकांड पाठ का आयोजन शुरू हुआ। बड़ी संख्या में शहरवासी यहां पहुंचे। नए साल पर वाहन खरीदी भी हुई, नए वाहन लेकर लोग मंदिर पूजा कराने पहुंचे।
