भगवान के आशीर्वाद और मौज मस्ती के साथ की नए साल की शुरूआत

लोग परिवार के साथ पहुंचे मंदिरों में लगें झूलों और पार्कों में बच्चों ने मौज मस्ती की। युवा दोस्तों के साथ घूमने निकले। अधिकतर युवा दोस्तों के साथ शहर से दूर धार्मिक स्थलों पर गए। जिसमें गढपहरा हनुमान मंदिर, खेजरा धाम मंदिर, ठाकुर बाबा मंदिर और ज्वाला देवी मंदिर प्रमुख रहे। धर्मश्री स्थित बालाजी मंदिर में सुबह से ही सुंदरकांड पाठ का आयोजन शुरू हुआ। बड़ी संख्या में शहरवासी यहां पहुंचे। नए साल पर वाहन खरीदी भी हुई, नए वाहन लेकर लोग मंदिर पूजा कराने पहुंचे।