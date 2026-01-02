2 जनवरी 2026,

MP का भावुक उपचुनाव! पति की हत्या के बाद पत्नी बनी सरपंच, गांव ने दिया साथ

MP News: देवल पंचायत उपचुनाव में भावनाओं ने राजनीति को पछाड़ा। हत्या के बाद ग्रामीणों ने सरपंच की पत्नी को भारी मतों से जिताकर संवेदना का संदेश दिया।

सागर

image

Akash Dewani

Jan 02, 2026

Deval Panchayat by-election results wife wins sarpanchi after husband death bina mp news

wife wins sarpanchi after husband death in Deval Panchayat by-election (Patrika.com)

Panchayat by-election results: मध्य प्रदेश में जिला और ग्राम पंचायत उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए। सागर जिले के बीना की देवल ग्राम पंचायत (Deval Gram Panchayat)के सरपंच लाखन सिंह की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी ने जीत हासिल की है। उनके पति की हत्या के बाद गांव वालों ने शोक जताया और उनकी जीत सुनिश्चित की। (MP News)

सरपंच पति की मौत के बाद पत्नी ने लड़ा उपचुनाव

29 दिसंबर को हुए मतदान के बाद शुक्रवार को तहसील में मतगणना की गई और इसके बाद जीत की घोषणा तहसीलदार अंबर पंथी ने की। तहसीलदार ने बताया कि बर्षा पति लाखन यादव को 667, लखनलाल तिवारी को 257 और बेटी बाई चंद्रभान सिंह 230 और नोटा को 29 वोट मिले।

उपचुनाव में बर्षा को सबसे ज्यादा मत मिलने पर विजयी घोषित किया गया। जीत के बाद परिवार के लोगों में हर्ष व्याप्त है। जीत का जश्न मनाने की जगह ग्रामीणों ने उनके घर पहुंचकर लाखन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। पति की हत्या के बाद ग्रामीणों ने सांत्वना देते हुए पत्नी को जीत दिलाई।

4 सितंबर को हुई थी हत्या

देवल पंचायत सरपंच लाखन सिंह यादव की हत्या पिछले वर्ष 4 सितंबर को देवल जाते समय, भानगढ़ रोड पर गुरयाना गांव के पास हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों पर मामला दर्ज कर जेल भेजा है। (MP News)

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / MP का भावुक उपचुनाव! पति की हत्या के बाद पत्नी बनी सरपंच, गांव ने दिया साथ

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

