MP का भावुक उपचुनाव! पति की हत्या के बाद पत्नी बनी सरपंच, गांव ने दिया साथ

Panchayat by-election results: मध्य प्रदेश में जिला और ग्राम पंचायत उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए। सागर जिले के बीना की देवल ग्राम पंचायत (Deval Gram Panchayat)के सरपंच लाखन सिंह की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी ने जीत हासिल की है। उनके पति की हत्या के बाद गांव वालों ने शोक जताया और उनकी जीत सुनिश्चित की। (MP News)