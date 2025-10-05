तोड़फोड़ करना, संस्कृति नष्ट करना मुगलों का कार्य था, वह चले गए और आप रह गए- जिलाध्याक्ष

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षत्रिय समाज जिलाध्यक्ष
बीना. जैसीनगर का नाम बदले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान की थी और इसके बाद से ही क्षत्रिय समाज विरोध प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को नरसिंह मंदिर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के जिलाध्यक्ष लखन सिंह, पूर्व सांसद राजबहादुर सिंह शामिल हुए। मंदिर से सर्वोदय चौराहे तक पैदल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अंबर पंथी, थाना प्रभारी अनूप यादव को ज्ञापन सौंपकर नाम परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त करने की मांग की है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने मंत्री गोविंद सिंह के परिवार का नाम लिए बिना कहा कि मुख्यमंत्री जैसीनगर आए थे और वहां एक परिवार के सदस्यों ने उनसे जैसीनगर का नाम बदलने के लिए कहा था, जिसपर उन्होंने नाम बदलने की घोषणा कर दी थी। जबकि यह नाम राजा जयसिंह के नाम पर है और नाम बदलकर उनका अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ करना, संस्कृति नष्ट करना मुगलों का कार्य था। वह लोगों को मार-मार कर मुसलमान बना रहे थे, लेकिन इन्हें हिन्दु, सनातनी राजा के नाम और दांगी समाज से क्या दिक्कत है। ऐसा लगता है मुगल चले गए और आप छूट गए। उन्होंने समाज से एकजुट होने और नाम बदलने की घोषणा वापस न लेने, सागर में महाराणा प्रताप की मूर्ति जल्द न लगाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। साथ ही सभी लोगों से राशि एकत्रित कर जैसीनगर में बड़ी प्रतिमा लगाने की बात कही।
खुद को बताया था महाराणा प्रताप
जिलाध्यक्ष ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि सीहोरा के कुछ युवक महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाने की मांग को लेकर इनके पास गए थे, तो उनका कहना था कि काय के महाराणा प्रताप हमारी मूर्ति लगा दो, जिससे साफ है कि उनकी मानसिकता स्वयं महाराणा प्रताप बनने की है और वह यह नहीं कह पा रहे हैं कि रामचंद्र भी वही हैं।
हर जगह लगाया जा रहा अडंगा
पूर्व सांसद ने कहा कि क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है। समाज के लोग जैसीनगर कार्यक्रम का आयोजन करने गए थे, जहां कार्यक्रम न हो पाए इसके लिए प्रयास हुए। एसडीएम से कहा गया था कि ज्ञापन लोगे, तो ट्रांसफर हो जाएगा। थाना प्रभारी से जगह न देने के लिए कहा गया था। समाज के हर कार्य में अडंगा लगाया जा रहा है। सागर में लगने वाली महाराणा प्रताप की मूर्ति का श्रेय पूर्व मंत्री भूपेन्द्र ङ्क्षसह को न मिल जाए, इसलिए उसपर राजनीति हो रही है और जगह चिंहित नहीं हो पा रही है।
समाज को भ्रमित करने का कर रहे काम
राजकुमार धनौरा ने कहा कि मंत्री समाज को बांटने और भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। विरोध होने पर उनका कहना है कि उन्होंने नाम बदलने का प्रस्ताव नहीं भेजा है, जबकि प्रस्ताव कलेक्टर भेजते हैं। साथ ही बड़ी मूर्ति लगवाने की बात कहने लगे हैं।
यह रहे उपस्थित
कार्यक्रम में इंदर सिंह, रघुवीर सिंह, शिवकुमार ठाकुर, प्रहलाद सिंह, गोपाल सिंह, मोहन सिंह, शिवराज सिंह, कल्याण सिंह आदि उपस्थित थे। संचालक अभिनव सिंह ने किया।
