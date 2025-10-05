तोड़फोड़ करना, संस्कृति नष्ट करना मुगलों का कार्य था, वह चले गए और आप रह गए- जिलाध्याक्ष

बीना. जैसीनगर का नाम बदले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान की थी और इसके बाद से ही क्षत्रिय समाज विरोध प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को नरसिंह मंदिर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के जिलाध्यक्ष लखन सिंह, पूर्व सांसद राजबहादुर सिंह शामिल हुए। मंदिर से सर्वोदय चौराहे तक पैदल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अंबर पंथी, थाना प्रभारी अनूप यादव को ज्ञापन सौंपकर नाम परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त करने की मांग की है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने मंत्री गोविंद सिंह के परिवार का नाम लिए बिना कहा कि मुख्यमंत्री जैसीनगर आए थे और वहां एक परिवार के सदस्यों ने उनसे जैसीनगर का नाम बदलने के लिए कहा था, जिसपर उन्होंने नाम बदलने की घोषणा कर दी थी। जबकि यह नाम राजा जयसिंह के नाम पर है और नाम बदलकर उनका अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ करना, संस्कृति नष्ट करना मुगलों का कार्य था। वह लोगों को मार-मार कर मुसलमान बना रहे थे, लेकिन इन्हें हिन्दु, सनातनी राजा के नाम और दांगी समाज से क्या दिक्कत है। ऐसा लगता है मुगल चले गए और आप छूट गए। उन्होंने समाज से एकजुट होने और नाम बदलने की घोषणा वापस न लेने, सागर में महाराणा प्रताप की मूर्ति जल्द न लगाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। साथ ही सभी लोगों से राशि एकत्रित कर जैसीनगर में बड़ी प्रतिमा लगाने की बात कही।