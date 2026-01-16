चौबीस घंटे खुलने का किया था दावा, चार माह से बंद जनऔषधि केन्द्र

स्टेशन परसिर में बना जनऔषधि केन्द्र रहता है बंद
बीना. लोगों को सस्ती व अच्छी दवाई दिलाने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र का शुभारंभ पीएम मोदी ने वर्चुअल किया था, लेकिन यह जनऔषधि केन्द्र कई महीनों से बंद है। जिससे जरूरतमंदों के लिए दवा नहीं मिल पाती है।
दरअसल कई कामों को कराने के लिए रेलवे पहले उसका आंकलन नहीं करती है। यही कारण है कि 12 मार्च 2024 को रेलवे स्टेशन पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने जिस जनऔषधि केन्द्र का वर्चुअल शुभारंभ किया था, वह कई दिनों से बंद है। रेलवे ने जब इसका शुभारंभ किया था, तब यह दावा किया गया था कि यह चौबीस घंटे खुलेगा और इसपर सभी प्रकार की दवाएं मिलेंगी, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिससे लोगों के लिए इसका लाभ नहीं मिल पाया है और यहां पर केवल औपचारिकताएं पूरी की गईं।
चौबीस की जगह किया 12 घंटे का किया था अनुबंध
चौबीस घंटे खोलने के लिए कोई भी एजेंसी इसे लेने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके बाद रेलवे ने एक एजेंसी सेे सिर्फ 12 घंटे जनऔषधि केन्द्र खोलने का अनुबंध किया था, लेकिन यह पूरे बारह घंटे भी नहीं खुलता था और अब वह पूरी तरह से बंद है।
नहीं रखी जाती थीं आवश्यक दवाइयां
इस जन औषधि केन्द्र के खुलने के बाद से यहां पर सभी प्रकार की दवाइयां नहीं मिलती थीं। शुरुआती समय में दर्द, बुखार, एनर्जी पाउडर, डायपर सहित कुछ अन्य दवाएं थीं, जबकि सामान्य मेडिकल पर सभी दवाएं रहती हैं। सभी प्रकार की दवाएं न मिलने के कारण यहां पर कर्मचारी का भी खर्च नहीं निकलता था, शायद इसी वजह इसे बंद कर दिया गया है।
