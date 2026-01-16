चौबीस घंटे खुलने का किया था दावा, चार माह से बंद जनऔषधि केन्द्र

दरअसल कई कामों को कराने के लिए रेलवे पहले उसका आंकलन नहीं करती है। यही कारण है कि 12 मार्च 2024 को रेलवे स्टेशन पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने जिस जनऔषधि केन्द्र का वर्चुअल शुभारंभ किया था, वह कई दिनों से बंद है। रेलवे ने जब इसका शुभारंभ किया था, तब यह दावा किया गया था कि यह चौबीस घंटे खुलेगा और इसपर सभी प्रकार की दवाएं मिलेंगी, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिससे लोगों के लिए इसका लाभ नहीं मिल पाया है और यहां पर केवल औपचारिकताएं पूरी की गईं।