झूलेलाल चालिहा पर्व का 24 को होगा समापन, निकलेगी सवारी

सिंधी समाज का सबसे बड़ा पर्व झूलेलाल चालिहा 16 जुलाई से निरंतर श्रद्धा भाव के साथ चल रहा है। इसका समापन 24 अगस्त को होगा और 25 अगस्त को गाजे बाजे के साथ निकलेगी बहराणा साहिब की सवारी निकलेगी। प्रवक्ता राजेश मनवानी ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 6 बजे से झूलेलाल मंदिर से सिंधी कॉलोनी में प्रभात फेरी निकली। प्रभात फेरी में लालाराम मेठवानी व सुरेश मोहनानी के साथ सभी आयोलाल झूलेलाल के भजन गाते चल रहे थे। इस मौके पर महिला अध्यक्ष दिया राजपूत, भारती मोहनानी, मोनिका मेठवानी,पुष्पा हरिरामानी, लीला आहूजा,रैना गोकलानी, दीपांशु नागदेव,कविता लहरवानी, मानसी दरयानी, कनक लौटवनी ,दीपा मोटवानी, अजय पंजवानी, उपाध्यक्ष प्रेमचंद प्रथ्यानी, दौलत नागवानी, रुपेश मनवानी, वर्षा हासानी व सपना मनवानी आदि मौजूद रही।