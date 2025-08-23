Patrika LogoSwitch to English

सागर

झूलेलाल चालिहा पर्व का 24 को होगा समापन, निकलेगी सवारी

सिंधी समाज का सबसे बड़ा पर्व झूलेलाल चालिहा 16 जुलाई से निरंतर श्रद्धा भाव के साथ चल रहा है। इसका समापन 24 अगस्त को होगा और 25 अगस्त को गाजे बाजे के साथ निकलेगी बहराणा साहिब की सवारी निकलेगी।

सागर

Rizwan ansari

Aug 23, 2025

sagar
sagar

सिंधी समाज का सबसे बड़ा पर्व झूलेलाल चालिहा 16 जुलाई से निरंतर श्रद्धा भाव के साथ चल रहा है। इसका समापन 24 अगस्त को होगा और 25 अगस्त को गाजे बाजे के साथ निकलेगी बहराणा साहिब की सवारी निकलेगी। प्रवक्ता राजेश मनवानी ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 6 बजे से झूलेलाल मंदिर से सिंधी कॉलोनी में प्रभात फेरी निकली। प्रभात फेरी में लालाराम मेठवानी व सुरेश मोहनानी के साथ सभी आयोलाल झूलेलाल के भजन गाते चल रहे थे। इस मौके पर महिला अध्यक्ष दिया राजपूत, भारती मोहनानी, मोनिका मेठवानी,पुष्पा हरिरामानी, लीला आहूजा,रैना गोकलानी, दीपांशु नागदेव,कविता लहरवानी, मानसी दरयानी, कनक लौटवनी ,दीपा मोटवानी, अजय पंजवानी, उपाध्यक्ष प्रेमचंद प्रथ्यानी, दौलत नागवानी, रुपेश मनवानी, वर्षा हासानी व सपना मनवानी आदि मौजूद रही।

Published on:

23 Aug 2025 05:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / झूलेलाल चालिहा पर्व का 24 को होगा समापन, निकलेगी सवारी

