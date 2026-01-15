MP में किन्नर ने किया सुसाइड, धर्मांतरण-गोमांश खिलाने का मामला, मचा सियासी बवाल

रानी ने आरोप लगाया कि उन्हें गोमांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। मंदिर जाने से रोका जाता था। विरोध करने पर मारपीट की जाती थी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है। मोना को इसी तरह का दबाव सहना पड़ रहा था। जिसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठाया। रानी ने कहा कि मुझे एक कॉल के जरिए यह सूचना मिली थी। मेरे पास आए वीडियो से लगता है कि उसे जबरन मारकर टांगा गया है।