MP में किन्नर ने किया सुसाइड, धर्मांतरण-गोमांश खिलाने का मामला, मचा सियासी बवाल

kinnar mona ahirwar suicide case (फोटो- Patrika.com)
Kinnar Mona Ahirwar Suicide Case: सागर जिले में एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां इतवारी टौरी निवासी किन्नर मोना अहिरवार ने मंगलवार को टीकमगढ़ जिले के पिली के मुंडेपुर इलाके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला सामने आने के बाद देर रात उसकी गुरु रानी ठाकुर देर रात मोतीनगर थाने पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि मोना ने गुरु किरण नायक उर्फ कलीम खान के दबाव में आकर यह कदम उठाया है।
मोतीनगर थाने में दिए आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया कि गुरु किरन उर्फ कलीम खान, नैना और दो पुरूष मिलन राजा, संटू ढोलक कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन (Religious Conversion) और गोमांस (Beef) खाने के दबाव बनाते थे, विरोध करने पर मारपीट भी करते थे। थे। आरोप है कि इसी दबाव के कारण मोना ने आत्महत्या की है। मामले में हिंदू संगठन के लोग भी मोतीनगर थाने पहुंचे थे। (MP News)
रानी ने आरोप लगाया कि उन्हें गोमांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। मंदिर जाने से रोका जाता था। विरोध करने पर मारपीट की जाती थी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है। मोना को इसी तरह का दबाव सहना पड़ रहा था। जिसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठाया। रानी ने कहा कि मुझे एक कॉल के जरिए यह सूचना मिली थी। मेरे पास आए वीडियो से लगता है कि उसे जबरन मारकर टांगा गया है।
किन्नर की आत्महत्या के मामले में सामने आए तथ्यों के बाद बुधवार को बड़ी संख्या में किन्नर और हिन्दू समाज के लोग मोतीनगर थाने पहुंचे। लोगों ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए और जो आरोपी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। (MP News)
मोना 6 साल से मेरे पास रह रही थी। कल ही वह अपने माता-पिता के घर गई थी। आत्महत्या क्यों की है, इसकी जानकारी नहीं है। रानी के सारे आरोप निराधार हैं, वो खुद दो साल पहले ही यहां आई थी। शराब और अन्य नशे करती है, कोर्ट से लिखित आवेदन लेने के बाद उसे रखा था। वह घर पाना चाहती है और गुरु बनना चाहती है इसलिए आरोप लगा रही है।- किरण नायक, किन्नर गुरु
किन्नर की आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। एक किन्नर ने आरोप लगाए हैं कि धर्म परिवर्तन के दबाव और प्रताडनाओं के चलते आत्महत्या की है। इसी मामले की निष्पक्ष जांच के लिए थाने गए थे।- पप्पू तिवारी, शिवसेना
इतवारी टौरी में रहने वाली किन्नर मोना ने टीकमगढ़ में आत्महत्या की है। उसके गुरु रानी ने अन्य किन्नरों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। दोनों पक्षों के बयान लिए हैं। मामले की जांच की जा रही है।- जसवंत सिंह राजपूत, थाना प्रभारी मोतीनगर
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग