विधी महाविद्यालय में नहीं बिजली कनेक्शन, एसडीएम ने कहा विद्यार्थियों के भविष्य से न करें खिलवाड़

बीना. विधी महाविद्यालय के संचालन के लिए शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर के छह अतिरिक्त कक्ष दिए गए हैं, लेकिन अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं हुई हैं, जिससे विद्यार्थी परेशान हैं। बिजली न होने से पानी की समस्या भी बनी हुई है। इसकी शिकायत मिलने पर एसडीएम विजय डेहरिया शुक्रवार की दोपहर विधी महाविद्यालय पहुंचे और दोनों प्राचार्यों से चर्चा की।

विधी महाविद्यलाय के प्राचार्य डॉ. आनंद सिंह ने बताया कि भवन में कक्षाएं संचालित कराने के बाद कई बार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य को बिजली कनेक्शन कराने पत्र लिख चुके हैं। इसके बाद भी कनेक्शन नहीं दिया गया है, जिससे बिजली सहित पानी की सप्लाई भी भवन नहीं हो पा रही है और विद्यार्थी परेशान हैं। मौके पर मौजूद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य रेखा बरेठिया ने बताया कि विधी महाविद्यालय के प्राचार्य ने कमरे ले लिए हैं, इसकी जानकारी नहीं दी और न ही कनेक्शन के संबंध में कोई पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कनेक्शन करा दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी न हो। एसडीएम ने विद्यार्थियों से भी चर्चा की, जिसपर उन्होंने बताया कि बिजली कनेक्शन न होने से वह परेशान हैं। पानी न होने से शौचालयों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और अध्यापन कार्य भी प्रभावित हो रहा है। एसडीएम ने जल्द ही कनेक्शन कराने के लिए कहा है और दोनों प्राचार्य से मिलकर कार्य करने कहा, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य खराब न हो।