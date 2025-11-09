Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

शासकीय कॉलेज बीना और एक्सीलेंस कॉलेज सागर को हराकर अग्रणी महाविद्यालय बना विजेता

ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में शनिवार को जिला स्तरीय पुरुष व महिला वॉलीबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें शासकीय कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय पुरुष वर्ग में शासकीय महाविद्यालय बीना को हरा कर विजेता बना।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 09, 2025

ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में शनिवार को जिला स्तरीय पुरुष व महिला वॉलीबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें शासकीय कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय पुरुष वर्ग में शासकीय महाविद्यालय बीना को हरा कर विजेता बना। वहीं महिला वर्ग में बेहद संघर्ष पूर्ण फाइनल मुकाबले में अग्रणी कॉलेज ने एक्सीलेंस गर्ल्स कॉलेज को हराया। महाविद्यालय की इस उपलब्धि पर संस्था की प्राचार्य डॉ. सरोज गुप्ता ने खिलाड़ियों को बधाई दी। खेल प्रभारी सुरेन्द्र यादव क्रीड़ा अधिकारी डॉ. अजय व्यास सहायक भगवत प्रसाद ने दोनों वर्ग की विजेता एवं उप विजेता वर्ग की ट्रॉफी दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 05:15 pm

Published on:

09 Nov 2025 05:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / शासकीय कॉलेज बीना और एक्सीलेंस कॉलेज सागर को हराकर अग्रणी महाविद्यालय बना विजेता

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक सप्ताह से लापता व्यक्ति का शव जिला अस्पताल के पीछे सेप्टिक टैंक में मिला

सागर

कृषि विभाग से लिया था गेहूं का बीज, बोरी खोलने पर निकला कचरा

Wheat seeds were taken from the Agriculture Department, but when the sack was opened, it turned out to be garbage.
सागर

नीलामी में व्यापारी उपज की लगाते हैं बोली, तौल के समय कर रहे दाम कम, किसान हो रहे परेशान

Traders bid for produce at auction, reducing prices during weighing, leaving farmers distressed.
सागर

नपा ने सख्ती से हटाया अतिक्रमण, दुकान के बाहर फैला सामान किया जब्त, वसूला जुर्माना

The Municipal Corporation strictly removed encroachments, confiscated goods spread outside the shop and collected fines.
सागर

ट्रेचिंग ग्राउंड पर लगे कचरे के ढेरों में लगी भीषण आग, वाहन चालक और स्थानीय रहवासी हुए परेशान

A massive fire broke out in the garbage dumps at the trenching ground, causing problems for drivers and local residents.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.