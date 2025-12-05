गोधुली बेला में भगवान दत्तात्रेय जयंती, गेंदो के फूलों से सजा मंदिर

लक्ष्मीपुरा स्थित दत्त मंदिर में महाराष्ट्र समाज द्वारा भगवान दत्तात्रेय जयंती धूमधाम से मनाई। मंदिर को आकर्षक लाइट, वंदनवार और स्वागत द्वार के साथ सजाया गया। मंदिर में भगवान दत्त के प्रिय गेंदे की मालाओं से भी आकर्षक सज्जा हुई। भगवान दत्तात्रेय का जन्म गोधुली बेला में माना जाता है। 51 किलो फूलों से सजा दत्त दरबार सजाया गया। इस उत्सव में पुणे से आई प्रज्ञा ताई देशपांडे ने 5 दिन हरी कीर्तन सुनाया। सभी महाराष्ट्र समाज सदस्यों ने आनंद से उत्सव मनाया। गुरुवार को शाम को 4 बजे से भजन-कीर्तन शुरु हुआ। जिसके बाद फूलों से सजे पालने में भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। इसके बाद महाआरती और प्रसाद वितरण हुआ। दत्त मंदिर में इस अवसर पर न केवल समाज के लोग बल्कि शहर के विभिन्न इलाकों से लोग भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने आए।