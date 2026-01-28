28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

मंडी व्यापारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, किसान हो रहे परेशान

बीना. कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। व्यापारियों ने मंडी समिति पर मनमानी का आरोप लगाया है। मंडी में हड़ताल शुरू होने से किसान उपज की डाक, नीलामी कराने के लिए परेशान होते रहे। हड़ताल के विरोध में संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है।दरअसल मंडी [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Jan 28, 2026

Mandi traders begin indefinite strike, farmers suffer

मंडी गेट पर लगा ताला

बीना. कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। व्यापारियों ने मंडी समिति पर मनमानी का आरोप लगाया है। मंडी में हड़ताल शुरू होने से किसान उपज की डाक, नीलामी कराने के लिए परेशान होते रहे। हड़ताल के विरोध में संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
दरअसल मंडी में सोनू ट्रेडर्स पर भावांतर योजना में गड़बड़ी पाए जाने पर खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने आइडी बंद की गई थी और पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज कराने आवेदन दिया था, लेकिन डेढ़ माह बाद अचानक संयुक्त संचालक के आदेश पर सचिव ने आइडी खोल दी। आइडी खोलने की सूचना भारसाधक अधिकारी व एसडीएम विजय डेहरिया को भी नहीं दी गई थी, जिसपर उन्होंने कुछ दिनों बाद फिर से संबंधित व्यापारी की आइडी बंद करा दी और इसके विरोध में व्यापारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। व्यापारियों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के कभी भी आइडी बंद कर दी जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति होती है। इसलिए अनिश्चिकालीन हड़ताल शुरू की है। हड़ताल के कारण किसान परेशान होते रहे।

संयुक्त किसान मोर्चा व्यापारियों के खिलाफ करेगा प्रदर्शन
संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि भावांतर योजना में शासन को लाखों रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने वाले व्यापारी को क्लीन चिट दी गई थी, जिसका मोर्चा ने विरोध दर्ज कराया और भोपाल की स्पेशल टीम से जांच कराने की मांग कलेक्टर से की थी। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने हड़ताल में शामिल व्यापारियों की खरीदी-बिक्री को तत्काल बंद करने की मांग की है। कार्रवाई न होने पर आज तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 12:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / मंडी व्यापारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, किसान हो रहे परेशान

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बजट: बीना व मालखेड़ी स्टेशन पर नई ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग, लोगों ने कहा हजारों लोगों को मिलेगा

Budget: Demand for stoppage of new trains at Bina and Malkhedi stations, people said thousands of people will benefit from it.
सागर

कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 'ऑन द स्पॉट' पटवारी निलंबित, प्रभारी तहसीलदार को नोटिस

Collector Sandeep G.R.
सागर

विदिशा में लूट, बाल्टी में सोना-नकद लेकर भाग रहा लुटेरा सागर में पकड़ा गया

SAGAR
सागर

गाजे-बाजों के साथ मार्कंडेश्वर मंदिर में पहुंची लगुन, 100 वें वर्ष धूमधाम से निकाली जाएगी बारात

सागर

मारपीट की सूचना पर गई पुलिस ने रास्ते में पकड़े लाखों की चोरी के आरोपी

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.