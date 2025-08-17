कृष्णमय हुआ मिनी वृंदावन : नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैयालाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैयालाल की… लगे जयकारे

सागर . गोविंदा आला रे... जरा मटकी संभाल ब्रजबाला.. नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैयालाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैयालाल की.... मैया मोहे में नहीं माखन खायो... के भजनों पर मंदिरों में भक्त झूम उठे। शनिवार को कृष्ण मंदिरों में रात 12 बजे धूमधाम से जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। सुबह से मंदिरों और घरों में कृष्ण जन्म की तैयारियां शुरू हो गई थीं। भगवान कृष्ण का जगह-जगह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पंचामृत से अभिषेक किया गया। घर पर पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे। शाम होने पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। रात 11 बजते ही भगवान के विशेष श्रृंगार के लिए मंदिरों के पट बंद हो गए और ठीक 12 बजते ही पट खुले और बैंड बाजों के जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान के श्रृंगार को देखने के लिए भक्त उमड़े। रात में कृष्ण दर्शन व आरती के बाद बधाई उत्सव हुआ। मंदिरों में रात्रि 12 बजे बड़ी संख्या भक्तों की कतार लगी।