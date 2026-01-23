सुरखी में मंत्री क्रिकेट महाकुंभ का धमाकेदार आगाज, करीबी मुकाबलों ने बढ़ाया रोमांच

जय हो अगरा ने दोस्ती सीसी को 2 रनों से हराया। स्टार 11 ने महाकाल 11 को परास्त किया। सियावर 11 ने सहजपुरी खुर्द 11 को 7 विकेट से धूल चटाई। रॉयल 11 ने चारटोरिया सीसी को 43 रनों से बुरी तरह हराया।

राहतगढ़ मंडल- महाकाल क्रिकेट क्लब ने एकता सीसी को 9 विकेट से रौंदा। रजवास सीसी ने चंदन हारी सीसी को हराया। मानकी 11 ने सेमरामेड़ा को 8 विकेट से मात दी। मानकी सलैया सीसी ने घोषी सीसी को 19 रनों से शिकस्त दी।