घर में घुसकर मोबाइल चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए संदिग्ध

शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन-दहाड़े लोगों के घरों में घुसकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मोतीनगर थाना क्षेत्र के रविशंकर वार्ड से सामने आया है। जहां एक घर में घुसकर बदमाश मोबाइल फोन चोरी कर ले गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। फरियादी प्रशांत सेन बताया कि उनका मोबाइल घर में रखा था जो कि रविवार सुबह 8-9 बजे के बीच अचानक गुम हो गया। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चैक किया तो कुछ संदिग्ध उसमें दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है।