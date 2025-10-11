मानसून की हुई विदाई, रात में होने लगा ठंड का एहसास

दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई शहर में शुक्रवार को हो गई। सागर से मानसून विदा 5 अक्टूबर को होता है, लेकिन इस बार 10 अक्टूबर को मानसून ने विदाई ली। मानसून की वापसी के साथ ही शुक्रवार को दिन व रात के तापमान में गिरावट हुई। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी हवा की वजह से ऐसा मौसम है। आम तौर पर तीसरे-चौथे सप्ताह में पारा कम होने लगता है, लेकिन इस बार जल्द ही तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है।