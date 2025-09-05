सागर कलेक्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, मचा हड़कंप, ये है वजह

MP News:मध्यप्रदेश के सागर जिला उपभोक्ता आयोग ने किसानों की फसल बीमा राशि से जुड़े मामले में सागर कलेक्टर(sagar collector arrest warrant) का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिला अधिवक्ता संघ सागर के अध्यक्ष और परिवादी के अधि. जितेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि 2009 में राहतगढ़ तहसील के पीपरा गांव के किसान नरेंद्र सिंह, संग्राम सिंह और रवींद्र सिंह ने फसल बीमा से संबंधित परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस मामले में राज्य आयोग तक हुई अपील के बाद प्रकरण का निराकरण हो गया था और 2014 में सागर कलेक्टर को जिला उपभोक्ता फोरम ने किसानों की राशि देने का आदेश दिया था।