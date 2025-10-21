एमपी में विसर्जन घाट पर तैरता मिला शव, इलाके में फैली सनसनी

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 9 बजे मोतीचूर नदी एवं पर्यावरण समिति के सदस्य नदी किनारे पौधों की देखरेख के लिए पहुंचे थे। इस दौरान समिति के एक सदस्य की नजर विसर्जन घाट के पास पानी में उतराते हुए एक शव पर पड़ी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना बीना थाना पुलिस और नगर पालिका को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला।