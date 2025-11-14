एमपी में 5 हजार की ‘रिश्वत’ मांगने वाले वनपाल और वनरक्षक को 3-3 साल की सजा

MP News: मध्यप्रदेश के सागर जिले में मुआवजा दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले वनपाल और वनरक्षक को कोर्ट ने 3-3 साल की सजा के साथ जुर्माना लगाया है। लोकायुक्त ने यह कार्रवाई 28 सितंबर 2021 में की थी। दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था।



जानकारी के मुताबिक, आवेदक संजय कुमार कोतू ने लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि मां के नाम वाली जमीन में तिली और मूंगफली की फसल जंगली सुअरों के द्वारा खराब कर दी गई थी। उसी नुकसान में मुआवजा के लिए रहली तहसीलदार को आवेदन किया था। इसको लेकर तहसीलदार ने वन विभाग रेंज गौरझामर से नुकसान पर प्रतिवेदन मांगा था।