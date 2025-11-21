यहां मस्जिद की खुदाई में निकली भगवान राम की मूर्ति, मचा बवाल

MP News: मध्यप्रदेश के सागर जिले की बंडा तहसील से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पापेड़ गांव में स्थित मस्जिद की बाउंड्री वॉल की खुदाई के दौरान भगवान राम की मूर्ति निकली। मूर्ति निकलते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग पहुंच गए। जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए।



इधर, ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मस्जिद परिसर में निर्माण कार्य चल रहा था। तभी खुदाई के दौरान कुछ मूर्तियां मिली। जिसके बाद मजदूरों ने मूर्तियां मिलने की जानकारी हिंदू संगठनों को दी। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने नारेबाजी शुरु कर दी। उसी दौरान चबूतरा बनाकर लोगों ने मूर्तियां स्थापित कर पूजा-अर्चना की। हिंदू संगठन की मांग है कि यहां पर मंदिर बनाया जाए उनका कहना है कि यहां पर पूर्व में पहले मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी।