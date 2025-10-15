एमपी में सफाई कर्मचारी की डंडे से पीट-पीट कर हत्या, विरोध में चक्काजाम

आक्रोशित कर्मचारियों ने तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी और उसका मकान बुलडोजर से गिराए जाने की मांग की है। मृतक के परिजन और सफाई कर्मचारी शव लेकर परसा चौराहे पर बैठे हैं। चौराह पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक चार घंटे से चक्का जाम जारी था। मौके पर पहुंचे एसडीएम मनोज चौरसिया ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।