एमपी में सफाई कर्मचारी की डंडे से पीट-पीट कर हत्या, विरोध में चक्काजाम

MP News: मध्यप्रदेश के सागर जिले के खुरई से एक बड़ा मामला सामने आया है। जहां बुधवार की सुबह 8:30 बजे एक सफाई कर्मचारी की डंडे से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस प्रशासन और सफाई कर्मचारी पहुंच गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 38 वर्षीय सफाई कर्मचारी दीपक पतरोल निवासी शास्त्री वार्ड रोज की तरह संत कबीरदास वार्ड स्थित सिंधी कैंप में साफ-सफाई करने गया था। इसी दौरान कुछ बातचीत हुई तो आरोपी अक्षय सिंधी ने अचानक उसके सिर पर डंडो से हमला कर दिया।
आक्रोशित कर्मचारियों ने तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी और उसका मकान बुलडोजर से गिराए जाने की मांग की है। मृतक के परिजन और सफाई कर्मचारी शव लेकर परसा चौराहे पर बैठे हैं। चौराह पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक चार घंटे से चक्का जाम जारी था। मौके पर पहुंचे एसडीएम मनोज चौरसिया ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग