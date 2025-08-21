‘3500 करोड़’ की लागत से तैयार होंगे ‘3 फ्लाईओवर’, केंद्रीय मंत्री ने लगाई मुहर

मोतीनगर चौराहा से फ्लाइओवर का निर्माण शुरु होगा। जो कि सीधा राहतगढ़ बस स्टैंड स्थित पुराने रेलवे फाटक तक पहुंचेगा। यहीं से रेलवे लाइन के बगल से राधा तिराहे होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर दो के बाहर उतरेगा। इसके चलते सड़क पर जाम से मुक्ति मिलेगी।



पीली कोठी चौराहे से सिविल लाइन चौराहा होते कठवापुल हनुमान मंदिर तक फ्लाईओवर बनेगा। मगर, मकरोनिया रोड के दोनों तरफ सेना की जमीन है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इसकी लंबाई निर्धारित की जाएगी। इस फ्लाईओवर बनने से सिविल लाइन से सीधा ट्रैफिक बस स्टैंड जाएगा।



सागर रोड से मकरोनिया चौराहा होते हुए सीधे मकरोनिया के आरओबी से पहले ही फ्लाइओवर बनाया जाएगा। जिसकी भुजा मकरोनिया से रजाखेड़ी की ओर होगी। सर्वे के बाद ही फाइन डिजाइन सामने आएगी।



इधर, सांसद डॉ लता वानखेड़े ने कहा कि फ्लाईओवर के निर्माण में रेलवे की ओर से भी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

