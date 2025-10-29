30 अक्टूबर से शुरू होगी पुलिस भर्ती परीक्षा, इन केंद्रों पर होंगे एग्जाम

परीक्षा को लेकर मंगलवार को संभागायुक्त अनिल सुचारी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस भर्ती परीक्षा सजगता, ईमानदारी, पारदर्शिता और गंभीरता के साथ संपन्न कराई जाए। उन्होंने कहा कि बगैर प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए। परीक्षा अवधि के दौरान विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यातायात भी सुचारू बनाने के लिए पुलिस विभाग लगातार मॉनिटरिंग करे। सभी परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग भी की जाए।