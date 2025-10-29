30 अक्टूबर से शुरू होगी पुलिस भर्ती परीक्षा, इन केंद्रों पर होंगे एग्जाम

MP Police constable Bharti 2025 (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP Police Recruitment Exam 2025: मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 30 अक्टूबर से शुरू हो रही है। 40 दिन तक चलने वाली भर्ती परीक्षा के लिए सागर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दो पालियों में होगी। रिपोर्टिंग समय के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। परीक्षा के दौरान सत निगरानी रहेगी ताकि कोई अभ्यर्थी गड़बड़ी न कर पाए।
परीक्षा को लेकर मंगलवार को संभागायुक्त अनिल सुचारी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस भर्ती परीक्षा सजगता, ईमानदारी, पारदर्शिता और गंभीरता के साथ संपन्न कराई जाए। उन्होंने कहा कि बगैर प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए। परीक्षा अवधि के दौरान विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यातायात भी सुचारू बनाने के लिए पुलिस विभाग लगातार मॉनिटरिंग करे। सभी परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग भी की जाए।
