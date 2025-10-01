MP Police Bharti 2025: बढ़ गई अंतिम तारीख, अब इस डेट तक भर सकेंगे फार्म

MP Police constable Bharti 2025 form filling last date extend (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP Police Bharti 2025: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पुलिस विभाग में साढ़े सात हजार कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी और 29 सितंबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तारीख थी। लेकिन अब इसमें नया अपडेट सामने आया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवारों 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं फॉर्म में संशोधन की सुविधा 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दी गई है।
पुलिस भर्ती की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मदीवार अब 6 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार ESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक, आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 29 सितंबर तक कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वहीं प्रदेश के जनरल और EWS कैटेगरी और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की अधिकत्म आयु 33 साल निर्धारित की गई है।
पुलिस भर्ती परीक्षा(MP Police constable Bharti 2025) 30 अक्टूबर 2025 से शुरु होगीष प्रदेश के 11 शहरों जिनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, रतलाम, नीमच, खंडवा, सागर, सतना और सीधी में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। एग्जाम दो पालियों में होगा। पहली पाली सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी। 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। 9:30 से 11:30 बजे के बीच परीक्षा होगी। वहीं, दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी। 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। 2:30 से 4:30 बजे तक परीक्षा होगी।
सामान्य वर्ग/अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए, जबकि मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन के 200 रुपए और विभागीय परीक्षा के लिए (SC/ST/OBC/EWS) 100 रुपए फीस चुकानी होगी।
पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगी। एग्जाम का स्तर हाई स्कूल (10वीं परीक्षा उत्तीर्ण) योग्यता पर आधारित होगा।
चयनित उम्मीदवारों को पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल के पद पर नियुक्ति मिलेगी। जिनका वेतन 19,500-62,000 रुपए प्रतिमाह के बीच होगा।
