Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP Police Bharti 2025: बढ़ गई अंतिम तारीख, अब इस डेट तक भर सकेंगे फार्म

MP Police Bharti 2025: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। देखें पूरी जानकारी...

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 01, 2025

MP Police constable Bharti 2025 form filling last date extend

MP Police constable Bharti 2025 form filling last date extend (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Police Bharti 2025: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पुलिस विभाग में साढ़े सात हजार कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी और 29 सितंबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तारीख थी। लेकिन अब इसमें नया अपडेट सामने आया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवारों 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं फॉर्म में संशोधन की सुविधा 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दी गई है।

कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए यहां करें आवेदन

पुलिस भर्ती की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मदीवार अब 6 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार ESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।

उम्मीदवार की आयु

जानकारी के मुताबिक, आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 29 सितंबर तक कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वहीं प्रदेश के जनरल और EWS कैटेगरी और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की अधिकत्म आयु 33 साल निर्धारित की गई है।

परीक्षा की तारीख

पुलिस भर्ती परीक्षा(MP Police constable Bharti 2025) 30 अक्टूबर 2025 से शुरु होगीष प्रदेश के 11 शहरों जिनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, रतलाम, नीमच, खंडवा, सागर, सतना और सीधी में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। एग्जाम दो पालियों में होगा। पहली पाली सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी। 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। 9:30 से 11:30 बजे के बीच परीक्षा होगी। वहीं, दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी। 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। 2:30 से 4:30 बजे तक परीक्षा होगी।

परीक्षा शुल्क

सामान्य वर्ग/अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए, जबकि मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन के 200 रुपए और विभागीय परीक्षा के लिए (SC/ST/OBC/EWS) 100 रुपए फीस चुकानी होगी।

चयन प्रक्रिया

पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगी। एग्जाम का स्तर हाई स्कूल (10वीं परीक्षा उत्तीर्ण) योग्यता पर आधारित होगा।

सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल के पद पर नियुक्ति मिलेगी। जिनका वेतन 19,500-62,000 रुपए प्रतिमाह के बीच होगा।

ये भी पढ़ें

दो बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर लगा भारी जुर्माना, ब्याज सहित चुकाने होंगे पैसे
इंदौर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 03:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP Police Bharti 2025: बढ़ गई अंतिम तारीख, अब इस डेट तक भर सकेंगे फार्म

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महात्मा गांधी के जन्मदिन पर एमपी के इन जेलों से होगी 111 बंदियों की रिहाई, आदेश जारी

Gandhi Jayanti
भोपाल

अक्टूबर में इन लाड़ली बहनों को नहीं मिलेंगे 1500 रुपए, ये है वजह

Ladli Behna Yojana update
भोपाल

51 सेवाएं हुई फेसलेस, अब घर बैठे मिलेगा ‘ड्राइविंग लाइसेंस’, RC और NOC

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

आज से गुलजार हुए टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, एमपी में सफारी का रोमांच शुरू

Tiger Reserve in MP
भोपाल

Heart Attack आने पर तुरंत दी जाती ये 3 दवाएं, 80% लोग नहीं पहुंच पाते अस्पताल

(सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.