MP Police Bharti 2025: बढ़ गई अंतिम तारीख, अब इस डेट तक भर सकेंगे फार्म

MP Police Bharti 2025: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पुलिस विभाग में साढ़े सात हजार कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी और 29 सितंबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तारीख थी। लेकिन अब इसमें नया अपडेट सामने आया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवारों 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं फॉर्म में संशोधन की सुविधा 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दी गई है।