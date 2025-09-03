बड़े बाजार के श्रीराम चौक पर विराजे नगर सेठ लाल बाग के राजा

बड़ा बाजार सहित पूरा शहर इन दिनों रोशनी से जगमग हो रहा है। बड़ा बाजार के राम चौक स्थित बाल युवक गणेश उत्सव समिति ने इस वर्ष दक्षिण भारत का मंदिर मनाया। यहां नगर सेठ लाल बाग के राजा की स्थापना की गई है। समिति के अध्यक्ष अभिषेक सराफ ने बताया कि यह 100 वां वर्ष है।
पीपल वाली गली में 14 फीट के गणेश विराजे
बड़े बाजार की पीपल वाली गली केवल 8 फीट चौड़ी है। यहां हर वर्ष 14 फीट ऊंची व 8 फीट चौड़ी प्रतिमा की स्थापना की जाती है। इस गली में जब गणेश भगवान को ट्रॉली में विराजमान कर लाया जाता है तो भक्त देखते ही रह जाते हैं। दरअसल छोटी गली में जब मूर्ति प्रवेश करती है तो कोई समझ नहीं पाता कि मूर्ति का गली में प्रवेश कैसे से हो गया। भक्तों वर्षों के बाद भी इसका रहस्य समझ नहीं पाए हैं। यहां संकट मोचन गणेश उत्सव समिति मूर्ति की स्थापना करती है। मंदिर समिति के कार्यकर्ता आशु सोनी व शिवम सोनी ने बताया कि यहां पहले चबूतरे पर छोटी से गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती थी। धीरे-धीरे भक्त कमेटी से जुड़ते गए। अब हर वर्ष यहां 14 फीट की मूर्ति की स्थापना होती है। गणेश भगवान को कमल, शेर या गाय पर बैठाते हैं। आशु सोनी ने बताया कि एकादशी पर रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा।
चमेली चौक में बाल गणेश समिति ने 73 वें वर्ष मुरली वाले गणेश भगवान की स्थापना की गई। गणेश जी की मनमोहक प्रतिमा की सभी को आकर्षित कर रही है। बुधवार को यहां भक्तों ने 56 भोग लगाए।
मछरयाई कांच मंदिर में गणेश भगवान कृष्ण के स्वरूप में राधाजी के साथ दर्शन दे रहे हैं। इस सुंदर प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
संस्था युवा जागृति समिति 25 वर्षों से लगातार गणेश स्थापना का आयोजन कर रही है। मधुकर शाह वार्ड यादव कॉलोनी में सिंहासन पर प्रतिमा विराजमान है।
अंबेडकर वार्ड स्थित एकता कॉलोनी में गणेश भगवान की मनमोहक प्रतिमा विराजमान हुई है। यहां सुबह-शाम बड़ी संख्या में भक्त दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं।