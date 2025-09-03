बड़े बाजार के श्रीराम चौक पर विराजे नगर सेठ लाल बाग के राजा

बड़े बाजार की पीपल वाली गली केवल 8 फीट चौड़ी है। यहां हर वर्ष 14 फीट ऊंची व 8 फीट चौड़ी प्रतिमा की स्थापना की जाती है। इस गली में जब गणेश भगवान को ट्रॉली में विराजमान कर लाया जाता है तो भक्त देखते ही रह जाते हैं। दरअसल छोटी गली में जब मूर्ति प्रवेश करती है तो कोई समझ नहीं पाता कि मूर्ति का गली में प्रवेश कैसे से हो गया। भक्तों वर्षों के बाद भी इसका रहस्य समझ नहीं पाए हैं। यहां संकट मोचन गणेश उत्सव समिति मूर्ति की स्थापना करती है। मंदिर समिति के कार्यकर्ता आशु सोनी व शिवम सोनी ने बताया कि यहां पहले चबूतरे पर छोटी से गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती थी। धीरे-धीरे भक्त कमेटी से जुड़ते गए। अब हर वर्ष यहां 14 फीट की मूर्ति की स्थापना होती है। गणेश भगवान को कमल, शेर या गाय पर बैठाते हैं। आशु सोनी ने बताया कि एकादशी पर रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा।