कटरा में सफेद लाइन के बाहर अब न दुकान लगेगी, न ही वाहन खड़े होंगे

सुबह विधायक तो शाम को निगमायुक्त कटरा बाजार पहुंचे, सड़क से कब्जा हटवाया
सागर. कटरा बाजार की यातायात व्यवस्था को लेकर बीते दो दिन से जनप्रतिनिधि व अफसर खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बीते दिन जिला व पुलिस प्रशासन की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें शहर व मकरोनिया क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को लेकर पुरानी रणनीति के तहत कार्य करने का निर्णय लिया था। इधर गुरुवार को विधायक शैलेंद्र जैन ने सुबह कटरा बाजार का दौरा किया और पथ विक्रेताओं व अन्य दुकानदारों से चर्चा कर उनकी दुकान का सामान सड़क पर अंकित सफेद लाइन के अंदर करवाया। इधर शाम को निगमायुक्त राजकुमार खत्री अमले के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलवाई।
गुरुवार को सुबह मंदिर से लौटने के बाद विधायक जैन ने कटरा बाजार में सफेद लाइन के बाहर दुकानें लगा रहे लोगों को समझाइश दी। उन्होंने पथ विक्रेताओं व वाहन चालकों को सफेद लाइन के भीतर दुकान लगाने व वाहन खड़े करने के लिए कहा। बीच सड़क पर खड़ी स्कूल बस सवारी ऑटो, माल वाहक के चालकों को जमकर फटकार लगाई।
नगर निगम टीम ने गुरुवार की शाम को कटरा बाजार पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगमायुक्त राजकुमार खत्री की मौजूदगी में कर्मचारियों ने तीनबत्ती से राधा तिराहा तक यातायात में बाधक बन रहे हाथ ठेला व फुटपाथ दुकानों को हटवाया। अनाउंसमेंट कर हिदायत दी कि पीली व सफेद लाइन के अंदर दुकानें लगाएं और बनाई गई व्यवस्था का पालन करें। सड़क पर हाथठेला पाए जाने पर उसे जब्त कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। जामा मस्जिद से राधा तिराहा तक सड़क पर हाथठेला पर दुकान लगाने वालों के हाथठेला जब्त किए गए।