कटरा में सफेद लाइन के बाहर अब न दुकान लगेगी, न ही वाहन खड़े होंगे

सागर. कटरा बाजार की यातायात व्यवस्था को लेकर बीते दो दिन से जनप्रतिनिधि व अफसर खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बीते दिन जिला व पुलिस प्रशासन की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें शहर व मकरोनिया क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को लेकर पुरानी रणनीति के तहत कार्य करने का निर्णय लिया था। इधर गुरुवार को विधायक शैलेंद्र जैन ने सुबह कटरा बाजार का दौरा किया और पथ विक्रेताओं व अन्य दुकानदारों से चर्चा कर उनकी दुकान का सामान सड़क पर अंकित सफेद लाइन के अंदर करवाया। इधर शाम को निगमायुक्त राजकुमार खत्री अमले के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलवाई।