घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा

मोतीनगर थाना क्षेत्र के वल्लभनगर वार्ड के नीलकंठ मंदिर के पास दो आरोपियों ने देवेंद्र यादव के साथ बुधवार की रात मारपीट कर घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना की शिकायत मोतीनगर थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

शिकायत में देवेंद्र ने बताया था कि रात करीब 11 बजे वह घर के बाहर खड़े थे, तभी मोहल्ले का लालू यादव स्कूटी पर आया और उनकी पत्नी से सड़क पर वाहन खड़े करने को लेकर अभद्रता करते हुए विवाद किया। समझाने पर लालू घर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद लालू यादव, आकाश यादव और राहुल यादव डंडा-चाकू लेकर जबरन घर में घुसे। उन्होंने अश्लील गालियां देते हुए हमला किया। लालू ने डंडे से पीठ पर वार किया, जिससे गंभीर चोट लगी, राहुल और आकाश ने भी मारपीट की। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की और आरोपी राहुल उर्फ लेखराम यादव 23 वर्ष और आकाश उर्फ मट्टू यादव 25 वर्ष दोनों पुत्र मुन्नालाल यादव निवासी इतवारी टोरी को हिरासत में लिया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों पर पहले से मामले दर्ज है।